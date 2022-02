Herzogenaurach vor 50 Minuten

Verkehr

Herzogenaurach: Bauarbeiten "Am Buck" dauern noch an

In Herzogenaurach sollen die Bauarbeiten in der Straße "Am Buck" bis 7. März 2022 andauern. Die Einbahnstraßenregelung beeinträchtigt den Verkehr der Buslinien 201, 241, 242 und 246.