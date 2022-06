Einem aufmerksamen Zeugen fiel am Sonntagabend (12.06.2022) in Herzogenaurach ein Auto auf, dessen Fahrer in Schlangenlinien unterwegs war. Die alarmierte Polizei konnte kurz darauf in der Hans-Maier-Straße den 43-jährigen Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Den Beamten fiel bei der Kontrolle sofort der starke Alkoholgeruch des Fahrers auf und er musste sich einem Atemalkoholtest unterziehen.

Atemalkoholtest: Autofahrer mit drei Promille unterwegs gewesen

Der durchgeführte Alkoholtest brachte stattliche drei Promille bei dem 43-Jährigen zutage. Dem alkoholisierten Fahrer wurde auf der Dienstelle noch eine Blutprobe, sowie der Führerschein abgenommen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit in Verkehr.

Vorschaubild: © Christopher Schulz (Symbolfoto)