Am Dienstagabend, dem 12. Oktober 2021, ist es in der Fischerstraße in Herpersdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt zu einem Großbrand gekommen.

Die Lagerhalle eines Hopfentrocknungsbetriebes steht in Vollbrand. Aus dem landwirtschaftlichen Gebäude schießen aktuell noch Flammen heraus. Die Löscharbeiten zahlreichen örtlichen Feuerwehren laufen noch. Zum jetzigen Zeitpunkt wurden keine verletzten Personen gemeldet.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.