Nachwuchskomponisten kämpfen um Titel "Zeilen für dich": 16-Jährige aus Franken präsentieren eigenen Song vor prominenter Jury

Die zwei 16 Jahre alten Robin und Philipp sind in Heroldsberg (Kreis Erlangen-Höchstadt) beziehungsweise Igensdorf (Kreis Forchheim) zu Hause - und bald im Fernsehen zu sehen. Am Dienstag (21. Februar 2023) wird die zweite Folge des Songwriting-Wettbewerbs "Dein Song" um 19.25 Uhr im KiKA ausgestrahlt. Die beiden performen dort ihr eigenes Lied "Zeilen für dich", heißt es in einer Pressemitteilung des Kinderkanals.

"Drei Songwriting-Duos und elf Songwriter im Alter von 14 bis 18 Jahren nehmen die musikalische Herausforderung an", heißt es. Mit eigenen Liedern treten die Kandidaten vor eine Jury: Auf Schloss Biebrich in Wiesbaden findet die erste Casting-Runde statt - vor Singer-Songwriter Kelvin Jones, Frida Gold-Sängerin Alina Süggeler, dem Schweizer Sänger Luca Hänni sowie der Produzentin und Multi-Instrumentalistin Suena.

Wer diese Runde erfolgreich übersteht, darf an einem Songwritingcamp auf Schloss Salem am Bodensee teilnehmen. Daraufhin kommen nur sieben Talente in das große Finale, das am 17. März 2023 in Leipzig stattfindet. Die übrig gebliebenen Nachwuchskomponisten dürfen gemeinsam mit bekannten Künstlern wie Lotte, Gregor Meyle oder Malik Harris ihre selbst geschriebenen Songs in einem professionellen Musikstudio aufnehmen.

Auch Robin und Philipp seien im Rennen um den Titel "Songwriter des Jahres 2023" mit dabei, heißt es vonseiten des KiKA. Die 16-Jährigen aus Franken singen in ihrem Song "Zeilen für dich" demnach über "Ereignisse, die sie zusammen erlebt haben". Beide seien musikalisch breit aufgestellt: Robin spielt Trompete und Gitarre, Philipp Schlagzeug. Zudem beherrschen sie das Spielen auf der Ukulele. Laut Angaben des Fernsehsenders sind die jungen Musiker aus Heroldsberg und Igensdorf auch sportbegeistert: Fußball, Fitness, Tischtennis und Basketball interessieren sie sehr.

