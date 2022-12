In einer Scheune in Heroldsberg kam es am Donnerstag (29. Dezember 2022) zu einem schweren Unfall. Wie die Polizei berichtet, befand sich ein 57-Jähriger in den Morgenstunden auf dem Dachboden des Gebäudes im Ortsteil Kleingeschaidt.

Daraufhin stürzte er etwa drei Meter vom Dachboden in die Tiefe. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Mann bergen. Durch den Sturz zog er sich mehrere Knochenbrüche zu.

Mann stürzt vom Dachboden: Rettungshubschrauber in Heroldsberg im Einsatz

Ein Rettungshubschrauber wurde zum Unfallort gerufen und die Besatzung konnte den Verletzten ärztlich versorgen. Der 57-Jährige kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.

