Am Montagnachmittag (12. Dezember 2022) wurde eine Streife der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch, zu einem Verkehrsunfall nach Hemhofen gerufen. Auf einem Kundenparkplatz in der Hauptstraße hatte sich ein Unfall zwischen zwei Autos ereignet.

Zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es, als ein 34-jähriger Fahrer rückwärts aus einer Parkbucht fuhr. Dabei übersah er ein hinter ihm stehendes Fahrzeug. Die beiden Wagen stießen jeweils im Heckbereich aneinander. Durch den Zusammenstoß entstand nur ein kleiner Sachschaden.

Unfallverursacher offensichtlich betrunken - Test ergibt 3,32 Promille

Beim Eintreffen der Polizeistreife lehnte der 34-jährige Unfallverursacher bereits an seinem Wagen und konnte sich sichtbar nur schwer auf den Beinen halten. Der offensichtlich alkoholisierte Mann führte in der Folge einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der einen beachtlichen Wert von 3,32 Promille ergab.

Im Anschluss an den Test wurde beim 34-jährigen Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt, durch Sicherstellung seines Fahrzeugschlüssels, unterbunden. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn eingeleitet.

Vorschaubild: © waranyu/Adobe Stock (Symbolbild)