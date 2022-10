In netter Runde mit Freunden und Bekannten, Kaffee trinken, Kuchen essen, plauschen und Neuigkeiten austauschen, dazu hatte die Gemeinde Hemhofen und der Seniorenbeirat nach zweijähriger coronabedingter Pause wieder zahlreiche Seniorinnen und Senioren in der Mehrzweckhalle am vergangenen Donnerstag empfangen dürfen.

Wie der Seniorenbeirat der Gemeinde Hemhofen berichtet, boten zur Eröffnung die Heinzelmännchen-Gruppe aus dem Kindergarten den Senioren ein herzliches Willkommen und verteilten liebevoll bemalte Kastanien an die Gäste. Bürgermeister Ludwig Nagel begrüßte herzlich alle Seniorinnen und Senioren und freute sich, dass die Ehrengäste wie Herr Pfarrer Jacob von der kath. Kirche, die dritte Bürgermeisterin Ulli Dubois und die Seniorenbeiratsvorsitzende Marianne Preller gekommen waren.

Ludwig Nagel erinnerte an die letzten Projekte des Seniorenbeirates. Die Bankpatenschaften waren ein voller Erfolg. Mit den Spenden konnten 10 Bänke für das Gemeindegebiet angeschafft werden. Immer wieder bekommt man positive Rückmeldungen, dass die Bänke zum Ausruhen einladen. Seit 15. September startete der ehrenamtliche Fahrdienst. 11 Fahrer bringen ältere Bürgerinnen und Bürger auf Wunsch im Gemeindegebiet zum Einkaufen, Ärzten, Physiotherapeuten, Sparkassen, Apotheken und zu den Ärzten nach Röttenbach. „Alle sind sehr dankbar und freuen sich über diese Einrichtung."

Bürgermeister Nagel bedankte sich auch bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die ausgezeichnete Vorbereitung, die auch alle Gäste fleißig mit Getränken, Kaffee und Kuchen verwöhnten.

Bei stimmungsvoller Musik durch Andy und Markus vom Duo Frankenexpress, war wieder für gute Laune, Genuss und Fröhlichkeit gesorgt. Alle waren sich einig: Der Seniorennachmittag war ein toller Erfolg. Mit Sicherheit freuen sich schon einige Gäste auf die Veranstaltung im nächsten Jahr.