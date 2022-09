Am 15. September 2022 ist der kostenlose gemeindeeigene Bürgerbus in Hemhofen gestartet.

Wie der Seniorenbeirat Hemhofen erklärt, soll der Bürgerbus allen älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger behilflich sein z.B. bei Einkäufen, beim Besuch von Arzt-/Physiotherapeuten, Sparkasse, Friedhof, auch zu Freunden und Bekannten fahren.

Die 11 ehrenamtlichen Fahrerinnen/Fahrer werden Sie bei Bedarf von zu Hause abholen und zu Ihrem Fahrtziel innerhalb des Gemeindegebietes Hemhofen und zu den Ärzten in Röttenbach bringen. Nach den Einkäufen, Arztbesuchen und Ihren sonstigen Erledigungen werden Sie nach Möglichkeit direkt wieder nach Hause gefahren.

Der Bus fährt vorerst montags und donnerstags von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Sollte bei Ihnen entsprechender Bedarf bestehen, so melden Sie sich bitte unter dem Fahrertelefon Handy-Nr. 0151 1610 7621 am jeweiligen Tag von 08.15 Uhr bis 09.15 Uhr. Bitte scheuen Sie sich nicht den Bürgerbus in Anspruch zu nehmen! Zum Schutz der Fahrerinnen/Fahrer und Fahrgäste wird darum gebeten, dass Sie eine Schutzmaske tragen.

Bürgermeister Ludwig Nagel und das Team des Seniorenbeirates freuen sich, Sie im Bürgerbus begrüßen zu dürfen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Seniorenbeiratsvorsitzende A. M. Preller unter der Telefonnummer 09195/4151 oder per Mail: anna.maria.preller@gmx.de.

