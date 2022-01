Der Grund, dass der Streit zwischen einem 46-Jährigen und einer 38-Jährigen am Freitagnachmittag in Hemhofen (Kreis Erlangen-Höchstadt) so eskalieren konnte, war schnell ermittelt, berichtet die Polizei.

Gegen 15.30 Uhr wurde demnach die Polizeidienststelle Höchstadt durch einen Mann informiert, dass ihn seine Lebensgefährtin mit einem Küchenwerkzeug malträtiere. Bei Eintreffen der Streife zeigte sich das Ergebnis der Aktion. Die Frau hatten ihrem Lebensgefährten mehrere sichtbare Verletzungen zugefügt.

Das Pärchen habe es zusammen auf knapp 4 Promille gebracht. Nach Klärung des Sachverhaltes waren die Beamten "zunächst beschäftigt, beide Parteien zu besänftigen". Die Frau wird sich nun einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegenüber sehen.

