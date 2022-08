Eine seltene Pflanzenart ist in einem Naturschutzweiher bei Hammerbach, einem Gemeindeteil der Stadt Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt), entdeckt worden.

Zwanzig Zentimeter klein quirlt sie unscheinbar in einem Teich bei Hammerbach vor sich hin: die seltene Pflanze „Quirl-Tännel“. Teichspezialist Dr. Thomas Franke hat die bayernweit vom Aussterben bedrohte Pflanze zufällig entdeckt. „Es ist ein Hammer mit dem Hammerbacher Weiher“, freut sich Dr. Franke über seinen Fund. Das berichtet das Landratsamt Erlangen-Höchstadt.

Seltene Tännelart nach Entschlammung von Teichanlagen entdeckt

Im Auftrag der Regierung von Mittelfranken untersucht der Biologe spezielle Naturschutzteiche. Sein Spezialgebiet ist die heimische Flora der Teiche. Der Quirl-Tännel wächst in Bayern aktuell nur noch in zwei Teichen im Aischgrund. Beide Weiher liegen im Landkreis Erlangen-Höchstadt und wurden zu Naturschutzzwecken vom Landkreis angekauft, der Hammerbacher Weiher bereits vor 20 Jahren.

Zuletzt wurde der Tännel vor 40 Jahren in diesem Teich nachgewiesen. Aus diesem Wissen heraus hat die untere Naturschutzbehörde gemeinsam mit dem Landschaftspflegeverband Mittelfranken im vergangenen Jahr beschlossen, den Hammerbacher Weiher zu entschlammen. Nach dem Entfernen der obersten, nur wenig Zentimeter dicken, Schlammschicht kam ein toniger Teichboden zum Vorschein − das perfekte Keimbett für den Tännel.

Im Frühsommer erscheinen knapp über der Wasseroberfläche die Triebe mit den quirlständigen Blättern, die dieser Pflanze den Namen Quirl-Tännel geben. Es ist eine von vier Tännelarten in Bayern und zählt zu den sogenannten Rohbodenkeimern. Die Samen keimen nur auf Teichböden, die keine Schlammauflage haben. Daher vermutet die untere Naturschutzbehörde, dass sich die Art Jahrzehnte lang nicht hat blicken lassen und nun im wahrsten Sinne des Wortes wieder „aufgetaucht“ ist. Die Rote Liste der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen in Bayern ist lang. Viele Pflanzen haben sich an nährstoffarme Verhältnisse angepasst.

Sensationeller Fund in Naturschutzweiher: Landkreis plant Maßnahmen zum Artenschutz

Die positive Erfahrung mit dem Hammerbacher Teich soll bei künftigen Pflegemaßnahmen in anderen Weihern des Landkreises Erlangen-Höchstadt eine wichtige Grundlage sein. Zum Artenschutz soll auch im Botanischen Garten der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg eine Erhaltungskultur angelegt werden. Für Fragen rund um den Sensationsfund und zum Artenschutz steht Johannes Marabini von der unteren Naturschutzbehörde gerne telefonisch unter der Nummer 09193/20-1720 oder über die Mail-Adresse johannes.marabini@erlangen-hoechstadt.de zur Verfügung.