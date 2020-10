Friseurläden gibt es viele in Herzogenaurach, warum also nicht mal Haareschneiden für einen guten Zweck? Am Samstag startete das Team um Friseurmeister Max Stark den "cHAIRitiy - day" und schnitt von 14 bis 22 Uhr fleißig die verschiedensten Frisuren zu Gunsten des 1. FC Herzogenaurach. Als Unterstützung holte sich der junge Chef des Salon Starks Ralf Dietz vom Salon am Kirchenplatz und Svenja Raum aus dem Salon Raumzeit in Nürnberg in sein Team.

Vor dem Salon Stark sorgte der FCH für das leibliche Wohl der wartenden Kunden, wobei auch hier alle Einnahmen der Jugendabteilung des Vereins zugutekamen. Aufgrund der Corona-Regelungen musste im Voraus telefonisch ein Termin vereinbart werden und schnell waren 50 Termine vergeben.

Vier Kurzentschlossene kamen noch spontan vorbei, die natürlich nicht ohne einen neuen Haarschnitt nach Hause geschickt wurden. Viele der Kunden waren auch Spieler des FCH, die ihren Verein unterstützen wollten. Die Aktion stellte sich als großer Erfolg heraus: 1800 Euro kamen am Ende des Tages zusammen, die die Jugendleiter des FCH, Stefan Mieth, Christoph Rossmanith und Florian Peter, in Zukunft in Anschaffungen wie neue Spielbälle oder schöne Aktionen für ihre Jugend investieren kann.