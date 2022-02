Am Mittwochmorgen (2. Februar 2022) kam es im Schwalbenweg in Erlangen zu einem größeren Polizeieinsatz. Zuvor war ein Notruf wegen eines Messerangriffs in einem Mehrfamilienhaus eingegangen. Wie die Polizei berichtet, war ein Streit zwischen einer 35-Jährigen und einem 38 Jahre alten Mann eskaliert.

Im Verlauf der Auseinandersetzung griff die Frau zu einem Küchenmesser und versetzte dem 38-Jährigen einen Schnitt in die Hand. Der Mann wurde leicht verletzt, die Wunde am Handrücken war nur oberflächlich.

Messerattacke in Erlangen: Frau verletzt Bekannten - und ist dabei sturzbetrunken

Als mehrere Polizeistreifen vor Ort eintrafen, beruhigte sich der Streit wieder. Die 35-Jährige hatte das Messer bereits wieder abgelegt. Zwischen der Angreiferin und dem 38-Jährigen besteht laut Polizei eine Bekanntschaft. Die Frau war zudem betrunken. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille.

Gegen die 35-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Vorschaubild: © Adobe Stock/Aghavni (Symbolbild)