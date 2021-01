Die nächste Sitzung des Marktgemeinderates Vestenbergsgreuth findet am heutigen Montag, 25. Januar, um 19.30 Uhr in der Veranstaltungs- und Sporthalle, Dutendorfer Straße 18, in Vestenbergsgreuth statt.

Zu den Tagesordnungspunkten zählen unter anderem die Bauleitplanungen der Gemeinde und Nachbarkommunen, der Kriterienkatalog für Freiflächen-Photovoltaikanlagen und die Anschaffung eines neuen Verkehrszeichens in Oberwinterbach. Des Weiteren wird es um einen Antrag auf Kostenübernahme des Führerscheins für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr , einen Antrag auf Beschaffung von Einsatzkleidung und um neue Empfangsgeräte für die Feuerwehr gehen. red