Am Dienstag, 26. Januar, findet um 19 Uhr eine Sitzung des Gemeinderates in der Aula der Grundschule Hannberg statt. Das Gremium beschäftigt sich unter anderem mit dem Zuschussantrag des katholischen Pfarramtes Hannberg, der Weiterbeschäftigung von zwei FSJlern an den Grundschulen Hannberg und Großenseebach, der Erweiterung der Kinderkrippe Hannberg sowie der Verlegung der Hauptleitung im Bereich des FWGH Untermembach ( Kostenerstattung der Gemeinde Heßdorf an den Zweckverband Seebachgruppe).

Des Weiteren werden in der Sitzung diverse Bauanträge behandelt, darunter auch die Errichtung von E-Mobility Schnell-Ladehubs der Gemarkung Heßdorf . red