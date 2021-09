Am Donnerstag, den 23. September, war um etwa 14 Uhr eine Frau mit einer grauen Mercedes-E-Klasse auf der A73 in Richtung Erlangen unterwegs. Nachdem die 83-Jährige das Autobahnkreuz Fürth/Erlangen passiert hatte, bog sie nach rechts ab und fuhr in falscher Richtung auf andere Verkehrsteilnehmer zu. Diese konnten dem Mercedes ausweichen.

Daraufhin blockierte der Fahrer eines Sattelzugs der 83-Jährigen den Weg. Die Frau wendete und fuhr wieder in die korrekte Richtung. Mehrere Verkehrsteilnehmer konnten das Kennzeichen der Falschfahrerin an die Polizei weitergeben. Die Mercedes-Fahrerin konnte identifiziert werden.

Polizei sucht Zeugen und möglicherweise geschädigte Personen

Die Seniorin räumte bei ihrer Vernehmung ein, dass sie an der besagten Stelle bereits am vergangenen Sonntag (19.09.2021) falsch abgebogen wäre. An diesem Tag wurde gegen 13:20 Uhr der Polizei ebenfalls ein Falschfahrer mit einem grauen Mercedes gemeldet. Allerdings konnte damals kein Fahrzeug festgestellt werden, da kein Kennzeichen bekannt war.

Deshalb bittet die Polizei an dieser Stelle um Zeugenhinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09131/760 414 mit der Verkehrspolizei Erlangen in Verbindung zu setzen.

