Eine Vernissage von 14 bis 16 Uhr in einer Hütte in Lonnerstadt und fast zeitgleich von 15 bis 20 Uhr die Ausstellung "Hidden Gallery" in der Alten Molkerei in der Neuweststraße in Uehlfeld - damit vereint am Sonntag, 11. Oktober, der trotz etlicher Zeitungsberichte immer noch geheimnisvolle Künstler "Ra.g.e" im Aischgrund viele seiner Werke zur gleichzeitigen Betrachtung.