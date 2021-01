Er war immer unermüdlich, und das bis weit in den Ruhestand hinein. Ob in der Politik, bei der Fischerei und Musik oder in anderen ehrenamtlichen Bereichen, wie dem Roten Kreuz: Es gab viele Bühnen des Lebens, auf denen Christoph Maier aktiv war. Heute darf er feiern: Der ehemalige Landtagsabgeordnete, liebevoll "Fischdoktor" genannt, feiert seinen 90. Geburtstag.

Wobei der Begriff des Feierns nicht zu wörtlich genommen werden darf. Angesichts der Corona-Bestimmungen muss ein Fest ausfallen, wie schon bei der Eisernen Hochzeit vor wenigen Tagen mit seiner Frau Barbara.

Sicherlich wird es aber zahlreiche Glückwünsche geben, sei es schriftlich oder fernmündlich. Ein Gratulant ist beispielsweise Stefan Müller, Bundestagsabgeordneter und CSU-Kreisvorsitzender. Maier war einer seiner Vorgänger. Seit 1973 Stellvertreter, führte er von 1991 bis 1997 die CSU Erlangen-Höchstadt als Kreisvorsitzender.

Fünfmal wurde Dr. Christoph Maier, der in Bamberg sein Abitur machte und an der Uni in Erlangen studierte und promovierte, als Direktkandidat in den Landtag gewählt. Zwei Jahrzehnte lang, von 1978 bis 1998, vertrat er den Stimmkreis Erlangen und setzte sich für die Interessen seiner Region ein. Das tat er auch direkt vor Ort über viele Jahre hinweg. In seiner Heimatgemeinde Eckental saß Maier von 1966 bis 1984 im Gemeinderat, war von 1972 bis 1984 Zweiter Bürgermeister und ist heute Ehrenbürger. Sage und schreibe 48 Jahre lang, ebenfalls seit 1966, war Maier außerdem im Kreistag. Er gilt als "Urgestein der Gebietsreform".

Fischereidirektor

Viele Bürger sind ihm aber auch schon in anderer Funktion begegnet, so war Christoph Maier von 1961 bis 1978 Fischereidirektor des Bezirks Mittelfranken und leitete von 1985 bis 2005 als Präsident die Geschicke des Fischereiverbandes Mittelfranken. Und auch die Musik fand ihn ihm einen engagierten Vertreter: Christoph Maier war seit der Gründung im Jahr 1982 der Vorsitzende des Musikrates im Landkreis Erlangen-Höchstadt, der die Interessen der Musikkapellen und Chöre im Landkreis bündelt, und übte das Amt 33 Jahre lang bis 2015 aus.

Stefan Müller schreibt in einer Pressemitteilung: "Wo auch immer Dr. Christoph Maier sich engagiert hat, konnte man sich auf sein Wort verlassen und wusste gleichzeitig, dass er seine Anliegen jederzeit mit maximalem Nachdruck vertreten würde". Seine Erfahrung und sein Rat "sind für uns heutige Abgeordnete von größtem Wert, seine Meinung zu aktuellen politischen Fragen in der CSU Erlangen-Höchstadt immer willkommen".