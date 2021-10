Feuerwehr Herzogenaurach fährt ausgediente Fahrzeuge nach Kroatien

Nova Gradiska "gezeichnet vom Krieg" , so der Kommandant Rainer Weber

Ein Feuerwehrauto wurde gleich nach der Einweisung gebraucht

Die Freiwillige Feuerwehr Herzogenaurach pflegt regelmäßigen Kontakt zu ihren Kolleg*innen in der kroatischen Partnerstadt Nova Gradiska. Am Freitag (8. Oktober 2021) machten sich der Kommandant Rainer Weber, Bürgermeister German Hacker (SPD), die Partnerschaftsbeauftrage Tanja von Jagemann, der Werkstattmeister des Betriebshofs Valentin Wirt sowie Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr auf nach Kroatien und erfuhren dort, wie sehr ihre Hilfe wirklich gebraucht wird.

Feuerwehr Herzogenaurach wird in Nova Gradiska "überglücklich" empfangen

Am Donnerstag um 5 Uhr morgens brach die Gruppe aus Herzogenaurach zu ihrer Partnerstadt Nova Gradiska auf. Das Ziel: Einem ausgedienten großen Feuerwehrfahrzeug mit Drehleiter und einem Lkw mit Ladekran einen neuen Einsatzort zu verleihen. Nach einer 13-stündigen Fahrt wurden "beide Fahrzeuge von Kollegen der Feuerwehr Nova Gradiska und dem Herzogenauracher Bürgermeister an der Autobahnabfahrt in Empfang genommen", heißt es auf Facebook.

Kommandant Rainer Weber berichtet inFranken.de von den Eindrücken seiner Reise. Bereits fünf Fahrzeuge hat die Freiwillige Feuerwehr zu ihren kroatischen Kolleg*innen gefahren. Weber brach mit der Frage auf: "Was machen sie damit? In welchem Umfang werden unsere Fahrzeuge dort wirklich genutzt?" In ordentlichem Umfang: Die Freiwillige Feuerwehr in Nova Gradiska setzt ausschließlich Fahrzeuge aus Herzogenaurach ein, berichtet Weber.

"Die Leute dort waren freundlich ohne Ende. Wir wurden mit offenen Armen empfangen und bewirtet. Sie sind überglücklich über ihre neuen Fahrzeuge." Weber erzählt, dass die Stadt eine arme Gegend sei, gezeichnet vom Krieg mit wenig Industrie und keinem Tourismus. Webers anfängliche Zweifel, ob seine kroatischen Kolleg*innen eventuell doch zu verwöhnt seien, um die ausrangierten Fahrzeuge einzusetzen, wurde nicht bestätigt. Bis auf ein kaputtes würden alle Fahrzeuge aus Herzogenaurach eingesetzt.

Deutsche Schenkung ermöglicht sicheren Feuerwehreinsatz

Am Freitagmittag fanden die Einweisungen der zukünftigen Nutzer statt, berichtet die Feuerwehr. Gleich darauf zeigte sich, wie bedeutsam die Drehleiter für die Arbeit der kroatischen Kolleg*innen ist: Ein Bienenvolk an einem Haus in der Nähe eines Kindergartens musste entfernt werden. Dies gelang dank der deutschen Schenkung auf sichere Weise. Andernfalls hätten sie eine simple Leiter einsetzen müssen, erzählt Rainer Weber.

Für die Freiwillige Feuerwehr Herzogenaurach sei es schön, eine internationale Freundschaft zu pflegen und dabei ihren kroatischen Kolleg*innen auf solch befriedigende Weise unter die Arme zu greifen. Am Ende ihrer Reise besuchten die Herzogenauracher noch ihre Partnerstadt Wolfsberg in Kärnten. Die dortige Freiwillige Feuerwehr hat keine derartige Unterstützung nötig. Das Verhältnis sei daher anders. Herzlichkeit und Dankbarkeit der Menschen in Nova Gradiska sind in jedem Fall besondere Erinnerungen, die die Feuerwehr Herzogenaurach von ihrer Reise mitnimmt.