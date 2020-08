Feststimmung in Weisendorf auch ohne Glocken

Am 30. August 1885 wurde die "neue" (katholische) Kirche in Weisendorf geweiht, genau am traditionellen Kirchweihsonntag der "alten" ( evangelischen ) Weisendorfer Kirche . Das war auf den Tag genau 135 Jahre später ein schöner Anlass, um das Kirchweihfest ökumenisch mit einem gemeinsamen Gottesdienst von evangelischen und katholischen Christen zu feiern.