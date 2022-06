Erlangen vor 55 Minuten

Festival für grafische Literatur

25.000 Besucher erwartet: Darum geht es beim Comic-Salon in Erlangen

Der 20. Internationalen Comic-Salon in Erlangen steht in den Startlöchern - am 16. Juni geht es los. Die Veranstalter rechnen mit etwa 400 Künstler*innen und über 25.000 Besucher*innen. Im Mittelpunkt des Festivals stehen die Themen Feminismus und Geschlechtervielfalt.