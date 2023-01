Bei einer Gewalttat in Weisendorf hat es am Freitagmorgen eine Tote gegeben. Das sagte ein Polizeisprecher am Freitag (06.01.2023) auf Anfrage.

Bei dem Verbrechen in Weisendorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) wurde zudem eine Frau schwer verletzt, sie kam ins Krankenhaus. Ein Tatverdächtiger sei vorläufig festgenommen worden. Weitere Angaben machte der Sprecher zunächst nicht. Die Tat habe sich in einer Doppelhaushälfte abgespielt.

Laut Polizeipräsidium Mittelfranken hat es sich bei den Betroffenen um Mutter, Schwester und Bruder gehandelt.