Zum Start ins Frühjahr laden das Erlanger City-Management und der Einzelhandel für den 25. März 2023 wieder zum Aktionstag Erlanger Frühling, der damit erstmals an einem Samstag stattfindet. Für einen Tag lang putzt sich die Erlanger Innenstadt mit ihren Geschäften, Cafés und Restaurants besonders auf. Wie der Erlanger Tourismus und Marketing Verein e.V. berichtet, plane das City-Management an den verschiedenen Plätzen ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm für Jung und Alt.

Der Erlanger Frühling ist der Startschuss fürs Frühjahr in der Hugenottenstadt, denn dann füllen sich wieder die vielen Plätze der Innenstadt von Norden bis Süden und bieten Anlass für einen Stadtbesuch. Das City-Management organisiert einen abwechslungsreichen Einkaufssamstag inkl. Familienangebote und erstellt eine Mischung aus Kulturprogramm sowie Ausstellungsmöglichkeiten für Vereine und Interessensverbände.

„Unser Veranstaltungsprogramm für den Erlanger Frühling ist ein wichtiger Impuls fürs Frühjahr. Gäste nutzen wieder die wärmeren Tage für einen entspannten Aufenthalt in unserer Stadt. Unser Innenstadt kann sich mit ihrem Angebot dabei perfekt in Szene setzen“, so Christian Frank, Vorstand des City-Managements.

Geplant ist wieder ein zentraler Anlaufpunkt an Markt- und Schlossplatz mit bunten Aktions- und Mitmachständen, einer Freizeitmeile mit touristischen Anbietern, dem grünen Wochenmarkt und einer Mobilitätsausstellung. Dort kann man auch mit dem PKW Fahrsimulator der Verkehrswacht seine Reaktionsfähigkeit im Straßenverkehr testen.

Am Bohlenplatz versammeln sich die Food-Trucks mit fränkischem bis internationalem Street Food und gemütlichen Sitzmöglichkeiten.

Der Neustädter Kirchenplatz wird zum Platz der Vereine. Hier bringt sich der Stadtverband der Erlanger Kulturvereine mit Infoständen und verschiedensten Tanz-, Gesangs-, Theater- und anderen Darbietungen ein. Zudem ist für abends auch ein Musikprogramm von der Kulturbühne Strohalm e.V. Erlangen mit „Karan & Family“ vorgesehen.

Als weitere Anlaufstellen lohnt sich der Besuch des Beşiktaşplatz mit Mobilitätsausstellung sowie einer Showbühne der Tanzschule Geist, die Tanzvorführungen inkl. Mitmachprogramm anbietet.

Ebenfalls ist auch der zentrale Hugenottenplatz wieder Publikumsmagnet mit Aktionen, die noch bekannt gegeben werden.

Das vollständige Programm erfahren Besucherinnen und Besucher in den nächsten Wochen auf www.erlangen.info/erlangerfruehling/.