FAU Erlangen-Nürnberg: Erlanger Forscher untersuchen Therapie komplexer Autoimmunerkrankungen

Ein Forschungsteam der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg untersucht die Therapie komplexer Autoimmunerkrankungen. Diese können verschiedene Organsysteme betreffen und sind - trotz Fortschritte bei der Behandlung - eine große Herausforderung in der Medizin, erklärt die FAU in einer Pressemitteilung.

FAU Erlangen-Nürnberg: Diagnose von Autoimmunerkrankungen schwierig

Insbesondere die diffuse Symptomatik in der Anfangsphase der Erkrankung erschwere demnach die frühe Diagnostik und damit ein schnelles Eingreifen in den Krankheitsverlauf. Neue Ergebnisse zeigten nun, dass sich sehr gute therapeutische Effekte durch eine möglichst frühe Behandlung von Autoimmunerkrankungen erzielen ließen, sogar schon vor dem Auftreten der ersten klinischen Symptome.

Zu den komplexen Autoimmunerkrankungen gehöre zum Beispiel der Systemische Lupus Erythematodes (SLE), der vor allem Frauen betrifft. In dessen Verlauf können neben der Haut und den Blutgefäßen auch innere Organe, wie etwa die Niere, vom eigenen Immunsystem angegriffen werden. Deshalb sei es wichtig, möglichst früh einzugreifen, um schwere Organschäden zu vermeiden. Dabei kämen neben einer generellen Unterdrückung des Immunsystems auch gezieltere Therapien, wie etwa eine Entfernung von autoreaktiven Zellen zum Einsatz. Zu welchem Zeitpunkt welche Art der Therapie eine Wirkung auf die spätere Erkrankung hat, sei bisher allerdings noch weitgehend unklar gewesen.

Dieser Frage ist ein Forschungsteam um Dr. Anja Werner vom Lehrstuhl für Genetik der FAU nachgegangen. "Unser Ziel war es, so früh und gezielt wie möglich auf die fehlgeleitete Immunantwort einzuwirken", wird Werner zitiert. "Bei vielen Autoimmunerkrankungen kommt es schon Jahre vor der eigentlichen Erkrankung zu einem Verlust der Selbsttoleranz, wie zum Beispiel zur Herstellung von Autoantikörpern, die im Rahmen der späteren, aktiven Erkrankung Organe angreifen und zerstören können."

Immunsystem zurücksetzen: Erlanger Forscherteam findet einen Weg - "waren sehr überrascht"

Ob dieser frühe und teilweise vorübergehende Verlust der Selbsttoleranz allerdings als möglicher Hinweis auf die spätere Erkrankung und damit als sehr früher therapeutischer Eingriffszeitpunkt genutzt werden könnte, sei bisher noch wenig erforscht gewesen. Das Team um Dr. Werner habe nun zeigen können, dass eine gezielte und lediglich vorübergehende Entfernung von B-Zellen sich sehr stark auf die später auftretende Erkrankung auswirken könne. Die B-Zellen könnten neben der Herstellung von Autoantikörpern auch andere Zellen über die Präsentation von Selbstantigenen oder über Botenstoffe beeinflussen.

"Wir waren sehr überrascht zu sehen, dass wir nur durch den früheren und vor allem kurzfristigen Einsatz einer gut etablierten Therapie so dramatische Effekte auf die spätere Autoimmunerkrankung erzielen konnten", so Falk Nimmerjahn, Inhaber des Lehrstuhls für Genetik. "In der Tat schien in den behandelten Tieren das Immunsystem zurückgesetzt worden zu sein, wodurch nicht nur die Autoantikörperproduktion unterdrückt, sondern auch schwere Organschäden verhindert beziehungsweise stark verzögert werden konnten."

