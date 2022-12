Neue Therapie bei Darm-Problemen: Erlanger Forschende erreichen Durchbruch

Durchfälle, Blutabgänge aus dem Darm, Bauchschmerzen : Die Symptome eines entzündeten Darms sind belastend

: Die Symptome eines entzündeten Darms sind belastend Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sind die am verbreitetsten chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen

und sind die am verbreitetsten chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen Eine Therapie unterdrückt oder verringert meist nur die Entzündung im Darm

unterdrückt oder verringert meist nur die Entzündung im Darm Forschende der Universität Erlangen-Nürnberg entdeckten jetzt ganz neuen Therapieansatz

Bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) spielen Bakterien in der Darmflora und das Immunsystem eine wichtige Rolle. Warum Menschen genau an CED-Krankheiten wie der Colitis ulcerosa erkranken, ist nur bruchstückhaft verstanden.

Verlauf von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen

Bei CED-Erkrankten sterben vermehrt Zellen in der Darmwand, die sogenannten Epithelzellen, ab. Daraufhin gelangen Bakterien aus dem Inneren des Darms in die geschädigte Darmwand, die dort Entzündungen hervorrufen. Diese Entzündungen wiederum führen zu einem weiteren Absterben von Epithelzellen. Die Darmbarriere, die Barriere zwischen dem Darminhalt und der Darmwand, wird durchlässiger. Mit zunehmendem Zelltod schreitet auch die Krankheit voran, denn in der geschädigten Darmwand siedeln sich weitere Bakterien an – ein Teufelskreis.

Ein Forschungsteam um Professor Dr. Christoph Becker von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) hat nun einen Mechanismus gefunden, der den Zelltod verhindern und den Teufelskreis der chronisch-entzündlichen Darmerkrankung unterbrechen könnte.

Damit könnte die Methode möglicherweise als Therapie bei entzündlichen Darmerkrankungen eingesetzt werden. Die Ergebnisse der Wissenschaftler werden in der renommierten Fachzeitschrift Nature Cell Biology veröffentlicht.

Erlanger Forschende finden Therapieansatz gegen einen chronisch entzündeten Darm

In Mäusen und an Geweben von Colitis-ulcerosa-Erkrankten zeigte sich, dass ein Botenstoff namens Prostaglandin E2 die Epithelzellen vor einer besonderen Form des Zelltods, der Nekroptose, bewahren kann. Prostaglandine sind hormonähnliche Botenstoffe und zeigen vielfältige Wirkungen im Organismus. Prostaglandine wie das Prostaglandin E2 werden im Körper bei Entzündungen freigesetzt. Wie sie Entzündungsprozesse regulieren, ist jedoch noch nicht vollständig verstanden.

Buchtipp: Darm mit Charme: Alles über ein unterschätztes Organ

In den vergangenen Jahren hatten die Forscherinnen und Forscher bereits zeigen können, dass die Fehlregulation der Nekroptose zu Zelltod und somit zu Löchern in der Darmbarriere führt. Prostaglandin E2 verhindert dies, indem es an auf den Epithelzellen vorhandene Rezeptoren mit der Bezeichnung EP4 bindet.

Je mehr dieser Rezeptoren aktiviert werden, so das Friedrich-Alexander-Universitäts-Team von der Medizinischen Klinik 1 – Gastroenterologie, Pneumologie und Endokrinologie – am Universitätsklinikum Erlangen, umso weniger Zellen sterben ab. Patientinnen und Patienten mit viel EP4 auf der Zelloberfläche zeigen einen milderen Krankheitsverlauf als Patienten mit wenig EP4.

Therapie für einen gesunden Darm: Forschende erzielen vielversprechende Ergebnisse

Die Aktivierung der Rezeptoren durch Prostaglandin E2 wirkt somit dem Fortschreiten der Darmentzündung entgegen. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen in Kanada testeten sie ein künstlich hergestelltes Molekül, das wie Prostaglandin E2 den EP4-Rezeptor aktivieren kann.

Tatsächlich konnte durch eine Behandlung mit diesem Molekül der exzessive Zelltod in der Darmbarriere verhindert werden und somit das Eindringen von Bakterien blockiert werden. Diese Erkenntnisse bieten einen möglichen neuen Behandlungsansatz für Colitis ulcerosa und andere chronisch-entzündliche Darmerkrankungen.

Das könnte dich zum Thema Darm-Gesundheit auch interessieren: Ein unruhiger Darm macht dir zu schaffen? Mit diesen 6 Lebensmitteln beugst du Blähungen, Verstopfung und Durchfall vor. Und: Mit diesen Hausmitteln linderst du Darmbeschwerden in kurzer Zeit und beruhigst deine Darmflora.