Ob Schlieren auf den Gläsern oder Verkrustungen im Geschirrspüler – Kalk ist ein allgegenwärtiges Problem. Eine internationale Forschungskooperation unter Leitung von zwei Wissenschaftlern der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) hat nun untersucht, wie genau Zusatzstoffe im Geschirrspülmittel die Kalkbildung verhindern. Wie die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg erklärt, könnten so mit dem Wissen über die Mechanismen nachhaltigere Zusatzstoffe entwickelt werden.

Kalkkristalle oder Vorstufen von Kalk – wie der weiße Schleier, der auf Gläsern zurückbleibt – entständen, wenn Wasser trocknet und die festen Bestandteile übrigbleiben. Um diese Abscheidungen zum Beispiel in der Spülmaschine zu verhindern, würden dem Geschirrspülpulver Phosphate beigesetzt. Phosphate seien jedoch gleichzeitig Dünger und dieser gelange mit dem Wasser früher oder später in die Flüsse und Meere. Dort reicherten die Phosphate das Wasser mit Nährstoffen an. Dadurch könnten sich bestimmte Algen zu stark vermehren und es komme zur sogenannten Algenpest, die zum massenhaften Sterben anderer Lebewesen und Pflanzen führe.

Um in Zukunft auf Phosphate zu verzichten, hätten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter Leitung von Stephan Wolf, Lehrstuhl für Glas und Keramik, und Dirk Zahn, Professur für Theoretische Chemie, der FAU untersucht, wie Phosphate und andere Zusatzstoffe die Abscheidungen verhindern. Dabei hätten sie unterschiedliche Wirkungsmechanismen entdeckt. "Sie konnten zeigen, wie die komplexen Mechanismen genau funktionieren und wie sie sich optimal ergänzen", so die Uni.

So sei es ihnen möglich gewesen, einen Zusatzstoff vorzuschlagen, der Phosphat in seiner Funktion sehr stark ähnelt, aber umweltverträglicher erscheint. Dieser sorge für "große Unordnung in den Abscheidungen und verhindert so, dass sich geordnete Kristalle mit stabiler Packung der Calcium und Carbonat-Ionen bilden können". So entständen entweder gar keine Abscheidungen oder sie sind wegen ihrer ungeordneten Struktur leichter abzulösen.

"Wir haben festgestellt, dass die Kalkbildung grundsätzlich sehr viel komplexer ist, als wir uns vorgestellt hatten", erklärt Zahn. Die neuen Erkenntnisse hälfen auch zu verstehen, wie Organismen in der Natur die Kalkproduktion steuern. Für eine Muschel sei es beispielsweise überlebensnotwendig, die Kalkproduktion für ihre Muschelschale zu kontrollieren. "Gerade im Hinblick auf den Klimawandel müssen wir auch verstehen, was Organismen, die Kalk produzieren, wie Korallen, Muscheln und Meeresschnecken, besonders schadet. Nur so können wir sie ausreichend schützen", so Wolf.

Link zur Publikation: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.202208475

Vorschaubild: © Igor Schubin / pixabay.com (Symbolbild)