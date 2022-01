Erlangen vor 1 Stunde

Corona-Virus

Medikament gegen Corona: Erlanger Forscher erhalten riesige Spende

In Erlangen hat die Manfred-Roth-Stiftung 35.000 Euro an das Universitätsklinikum gespendet. Das Geld soll in die Forschung für die Entwicklung neuer Corona-Medikamente fließen.