Endlich hat das Warten ein Ende: Die 268. Bergkirchweih in Erlangen ist am Donnerstag (25. Mai 2023) um 17 Uhr mit dem offiziellen Bieranstich durch Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) auf dem Henninger-Keller gestartet. So lief der Auftakt der Bergkerwa 2023 laut einem Bericht der Polizei ab. Zwölf Tage lang wird nun auf dem "Berg" getrunken und gefeiert, bis am Montag (5. Juni 2023) der traditionelle Abschluss folgt. Was die Maß in diesem Jahr kostet und was ihr sonst über Keller, Musik und Attraktionen wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Das steht zum Pfingstwochenende auf dem Erlanger "Berch" an

Am Pfingstwochenende ist auf der Erlanger Bergkirchweih allerhand geboten. So zum Beispiel auf dem Entla's Keller, wo verschiedene Bands und Kapellen den Gästen so richtig einheizen sollen. Hier findet ihr das gesamte Musikprogramm auf einen Blick. Auch auf dem Erich's Keller darf gesungen, getanzt und gefeiert werden - unter anderem mit Bayermän, Blechhulza und Frankenbengel.

Wer den Berg eher ruhiger erleben mag, dem sei zum Beispiel der traditionelle Frühschoppen auf dem Birkner's Keller empfohlen. Dort geht es am Pfingstsonntag (28. Mai 2023) und Pfingstmontag (29. Mai 2023) bereits um 9.30 Uhr los. "Hier sitzt man gesellig unter den großen alten Kastanienbäumen zusammen, genießt die Brotzeiten und fränkischen Gerichte aus unserer Birkners Küche, und lässt es sich bei einer kühlen Maß Mönchshof Festbier oder einem süffigen Radler gutgehen", wirbt der Keller.

Einen "Nachmittagsschoppen" für die Langschläfer bietet hingegen der Niklas-Keller an. Hier kann bei den Tönen des "Duo Chabeso" den Klängen von "Swing, Blues, Jive und Rock´n Roll" gelauscht werden. Los geht es am Samstag (27. Mai 2023) ab 14 Uhr.

Erlanger Bergkirchweih 2023 gestartet: Bierkeller bieten Tischreservierungen an - so funktioniert's

Eine Tischreservierung ist bei einigen Bierkellern noch immer möglich. Die Reservierung kompletter Tische erfolgt über die Webseite des jeweiligen Kellers.

"Es stehen unterschiedlich große Tische in verschiedenen Bereichen zur Auswahl", erklärt etwa der Entla's-Keller auf seiner Homepage. Buchbar seien zwei verschiedene Zeitslots. Doch, Obacht! "An den Samstagen, Sonn- und Feiertagen sind keine Reservierungen möglich", erklärt der Gastronmiebetrieb. Auch auf dem Erich-Keller lassen sich im Vorfeld Tische buchen. Im Onlineshop können zudem die Biermarken zur Bergkirchweih gekauft werden.

Beim Erlanger Tucher-Keller setzt Platzreservierung die Abnahme von zwei Biermarken pro Platz voraus. "Die Reservierung wird erst mit der vollständigen Bezahlung dieser Biermarken verbindlich", schreiben die Verantwortlichen auf ihrer Internetseite. "Ein Versand der Biermarken erfolgt nicht." Die Abholung der Marken erfolgt demnach am Tag der Reservierung am Ausschank des Tucher-Kellers.

Bierpreis auf Erlanger Bergkirchweih 2023: Das kostet die Maß

Nachdem eine große Brauerei in Deutschland zuletzt ihre Preise pro Kasten um 1,50 Euro hatte erhöhen müssen, waren Fans gespannt, was sie in diesem Jahr auf der Erlanger Bergkirchweih erwartet. Schon im Vorfeld erklärt Braumeister Christoph Gewalt vom Steinbach Bräu im berüchtigten "Bergtalk": "Wir hoffen wirklich, dass wir den Vorjahrespreis nochmal halten können, aber ich kann es nicht garantieren. Es kalkuliert auch jeder selbst."

Der Braumeister gab eine Prognose ab: "Irgendwas zwischen 11,50 Euro und 12 Euro wird es sein." Die Kosten seien wahrlich explodiert: "Energie und so weiter. Das kommt alles erst wirklich in diesem Jahr zum Tragen, weil wir teilweise noch alte Verträge hatten. Die Kosten sind wirklich extrem gestiegen." Trotzdem stehe im Fokus, die Erlanger Bergkirchweih als attraktives Familienfest zu etablieren.

Die Prognose des Braumeisters bewahrheitet sich: Beispielsweise auf dem Henninger-Keller oder Erich-Keller werden bereits Biermarken verkauft. Der Preis: 11,50 pro Marke. Auf dem Birkners-Keller werden die Biermarken für 12 Euro angeboten. Zusätzlich muss man in den meisten Fällen noch eine Pfandgebühr bezahlen.

Keller, Attraktionen und Familientag - der große Überblick zum Bergkirchweih-Programm

Die Erlanger Bergkirchweih zieht jährlich rund eine Million Besucher an, wie die Stadt Erlangen erklärt. Ursprung der Veranstaltung ist der traditionelle Pfingstmarkt, der 1755 auf den Burgberg verlegt wurde. Seitdem beginnt mit dem Bieranstich (25. Mai 2023) jährlich kurz vor Pfingsten die "5. Erlanger Jahreszeit", die am letzten Tag mit dem traditionellen "Bierbegräbnis" (5. Juni 2023, 23 Uhr) endet.

Keller und Zelte auf der Erlanger Bergkirchweih 2023

Altstädter Schießhaus

Birkners-Keller

Entla's-Keller

Erich-Keller

Fleischmann's Garten

Goldmann-Keller

Hartmann-Keller

Helbig-Keller

Henninger-Keller

Hofbräu-Keller

Hübner-Keller

Niklas-Keller

Steinbach-Keller

Tucher-Keller

Weller-Keller

Auf der Bergkirchweih sind auch in diesem Jahr wieder allerhand Attraktionen geboten. Darunter beispielsweise das "höchste transportable Riesenrad Europas", verschiedene Karussells, Autoscooter, der Sport Korso oder Break Dance. Am zweiten Donnerstag (1. Juni 2023) ist zudem Familientag: Halbe Preise für Fahrgeschäfte sowie "vergünstigte Angebote bei vielen Imbissbuden" warten dann auf das Publikum, wie die Stadt Erlangen erklärt. Live-Musik wird es ebenfalls geben - bis circa 23 Uhr.

Geöffnet ist von Montag bis Samstag ab 10 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ab 9.30 Uhr. Wer noch weiterfeiern möchte, kann jedoch in der Innenstadt in vielen Bars und Clubs zum "After-Berg". Wie sonst auch gelten in diesem Jahr bestimmte Regeln: Rucksäcke und große Taschen, alkoholische Getränke sowie Glasflaschen und Hunde (ausgenommen Assistenzhunde) müssen zu Hause bleiben. Auch herrscht an bestimmten Orten in der Stadt ein Musikverbot. Der 2022 eingerichtete "Safe Space" im Gemeindehaus B11 an der Bayreuther Straße 11 öffnet während der Erlanger Bergkirchweih 2023 wieder täglich von 17 bis 22 Uhr. Zum ersten Mal kommt beim "Berch" auch eine spezielle Überwachungstechnik zum Einsatz.

Anreise und Parkmöglichkeiten zur Erlanger Bergkirchweih 2023

Zur Bergkirchweih herrscht traditionell gerade an den Wochenenden hoher Andrang - die Anreise sollte also gut geplant sein, um Stress zu vermeiden. Sperrungen gibt es laut Stadt Erlangen in der Bayreuther-, Essenbacher- und Rathsberger Straße. Die Vollsperrung in der Engelstraße werde bis voraussichtlich 11. Juni 2023 teilweise aufgehoben. Der westliche Teil der Engelstraße (zwischen Hauptstraße und Fuchsengarten) werde von der Hauptstraße in Fahrtrichtung Westen zur Einbahnstraße umgebaut. Nach Beendigung der Erlanger Bergkirchweih müsse die Engelstraße für den 2. Bauabschnitt ab dem 12. Juni wieder voll gesperrt werden.

In der Haupt- und Bayreuther Straße, zwischen dem Martin-Luther-Platz und der Essenbacher Straße, ist demnach beidseitig das Halten untersagt, ebenso teilweise in der westlichen Burgbergstraße. "Auch die Anordnung des Aufparkens beziehungsweise das teilweise eingerichtete Parkverbot im Bereich des Festgeländes gilt es zu beachten. Alle Einschränkungen und Sperrungen sind entsprechend beschildert", so die Stadt.

Parkmöglichkeiten gebe es am Großparkplatz hinter dem Bahnhof in der Parkplatzstraße. Zudem verstärken die Erlanger Stadtwerke demzufolge auch in diesem Jahr ihr Stadtbusangebot. Per Fahrrad komme man "unkompliziert" zur Bergkirchweih und könne in der Umgebung einen bewachten Parkplatz nutzen oder weitere Fahrradparkplätze in der Umgebung. Auf dem Gelände selbst sei das Mitbringen und Nutzen von Fahrrädern, E-Scootern oder ähnlichem verboten, heißt es. Im Bereich der Innenstadt und des Burgbergs gelte zudem während der gesamten Dauer der Bergkirchweih ein Abstellverbot für E-Scooter.