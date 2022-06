Erlanger Bergkirchweih 2022 wird am Donnerstag (2. Juni 2022) eröffnet

Diese Bierkeller, Fahrgeschäfte und Buden sind dabei

und sind dabei Anstich, Öffnungszeiten, Attraktionen und Programm

"Sind keine Disco": Auf diesen Plätzen soll nicht gefeiert werden

Die Erlanger Bergkirchweih findet nach Monaten der Unsicherheit vom Donnerstag (2. Juni) bis Montag (13. Juni 2022) statt. Besucher*innen können sich wieder auf zahlreiche Bierkeller, Fahrgeschäfte, Bands und Buden freuen. Nur für das Bier muss dieses Jahr deutlich tiefer in die Tasche gegriffen werden. Zur Eröffnung ruft die Stadt zur "gegenseitigen Rücksichtnahme" auf - auf mehreren beliebten Plätzen soll nach dem Willen der Verwaltung nicht wild gefeiert werden.

Update vom 02.06.2021: Erlanger Bergkirchweih 2022 eröffnet heute - Stadt mahnt: "Berg ist für alle da"

Die Erlanger Bergkirchweih eröffnet am heutigen Donnerstag (02. Juni 2022). Zum traditionellen Anstich durch Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) werden wieder Massen an Besuchern und Besucherinnen erwartet. Dieser findet um 17 Uhr vor dem Henninger-Keller statt. Es ist bereits das 267. Mal, dass der "Berch" stattfindet - dieses Mal soll es nach dem Willen der Stadt allerdings "ruhig" zugehen, weshalb es an besonders besucherstarken Tagen feste Musikpausen geben soll - und etwa der Henninger-Keller komplett auf die Party-Musik verzichtet.

Nach den "Erfahrungen der vergangenen Jahre und einer Weiterentwicklung des städtischen Sicherheitskonzepts" finde auch dieses Jahr wieder ein Sirenen-Probealarm auf dem Bergkirchweihgelände statt, teilt die Stadt mit. Um eine Überprüfung unter realen Bedingungen zu ermöglichen, werde am Eröffnungstag um 20 Uhr "Alarm" ausgelöst und eine Testdurchsage gemacht, heißt es. Wie stark der Andrang auf dem "Berch" nach der Corona-Zwangspause wirklich ist, zeigt sich freilich erst nach Beginn des Traditionsfests. So waren etwa in Nürnberg und Würzburg zu den Frühlingsvolksfesten deutlich mehr Gäste gekommen als erwartet.

Zum Erlanger Berg gehört auch, dass sich vor allem junge Menschen vorab in der Stadt und insbesondere in den Parks zum "Kastenlauf", Grillen oder "Flunkyball"-Spielen treffen. Das sorgt jedoch immer wieder für Ärger mit Anwohnern und Anwohnerinnen - wegen Lärm und Müll. Die Stadt Erlangen mahnt deshalb in einer Mitteilung zur "gegenseitigen Rücksichtnahme" und nennt "Regeln für den Weg zum Berg am Wiesengrund und dem Bürgermeistersteg". Der Berg sei "für alle da und damit er auch allen Freude bereitet, bitten wir euch während der '5. Jahreszeit' um gegenseitige Rücksichtnahme", heißt es. Beachtet werden müsse, dass der Wiesengrund zum Landschaftsschutzgebiet zähle – "nutzt daher bitte zum Feiern die Wöhrmühlinsel", heißt es. Dort und für den Bürgermeistersteg gelte zudem: "Freizeitanlagen sind keine Disco."

Update vom 27.05.2022, 14.15 Uhr: Platzreservierungen für Bergkirchweih 2022 - Beeilung ist angesagt

Noch seien die Bänke leer, aber in wenigen Tagen "geht's endlich wieder los", schreibt die Stadt Erlangen auf ihrer Bergkirchweih-Seite bei Facebook. "Wer seine Plätze reservieren möchte, sollte sich sputen", heißt es. Auf allen 14 Kellern der Bergkirchweih 2022 kann man sich schon vorher die begehrten Tische sichern - um dann ohne großen Stress Bier und Musik genießen zu können.

Denn "Berch"-Kenner wissen: Nichts ist frustrierender als stundenlanges Gedränge und Suchen auf dem Gelände des Traditionsfests. Auf einer Übersichtsseite gibt es alle Kontakte zu den Kellern. Auf einer Pressekonferenz wurden unter anderem weitere Neuigkeiten zu den Attraktionen auf dem Gelände am Burgberg verkündet. So habe das Riesenrad, das "Berch"-Wahrzeichen 2022 zum ersten Mal geschlossene Gondeln. Ein Free-Fall-Tower mit 86 Metern Höhe sei das "wohl wildeste Fahrgeschäft", so Platzwart Armin Mangold.

Riesenrad und Autoscooter sind zumindest schonmal aufgebaut, wie aktuelle Fotos auf der Facebook-Seite zeigen. Erstmals soll es auf der Bergkirchweih neben vielen veganen und vegetarischen Speisen auch "Pasta aus dem Käselaib" geben. Der neugestaltete Biergarten am "Kitzmann-Erlebnisberg" soll durch ein Karussell und ein Spiegelkabinett ergänzt werden, hieß es bei der Konferenz. Anstich ist am Donnerstag, 2. Juni 2022, um 17 Uhr vor dem Henninger-Keller.

Update vom 25.05.2022, 15 Uhr: Erlanger Bergkirchweih ohne Festzelt - "ruhiger Berg"

Um 17 Uhr wird Bürgermeister Florian Janik (SPD) am Donnerstag, 2. Juni 2022, vor dem Henninger-Keller das traditionelle erste Fass der diesjährigen Bergkirchweih in Erlangen anstechen. Der "Berch" ist jeden Werktag von 10 bis 23 Uhr geöffnet, an Sonn- und Feiertagen schon ab 9.30 Uhr, wie die Stadt Erlangen bekannt gibt. Wahrzeichen sei wieder das 55 Meter hohe Riesenrad, das seit eh und je symbolisch für die Erlanger Kirchweih steht.

An den Imbiss- und Süßwarenständen fänden sich auch eine Reihe von vegetarischen und veganen Angeboten, so die Stadt. Neu in diesem Jahr sei die Umgestaltung des ehemaligen Standplatzes "Schächtners Festzelt" direkt an der Bergstraße. Hier werde es heuer kein Festzelt geben, "dafür aber einen rustikalen und offen gestalteten Bereich, der zum Verweilen einlädt", so die Stadt.

Neu bespielt werde die Fläche direkt gegenüber der Bergwache im Schützenweg. Eltern und Kinder sollen am Donnerstag, 9. Juni 2022, mit "mindestens 50 Prozent Preisermäßigung für kleine Besucherinnen und Besucher" von 10 Uhr bis 20 Uhr beim Familientag gelockt werden. Die Verwaltung will dieses Jahr einen "ruhigen Berg", weshalb am Henninger Keller gar keine Musik gespielt werde. Die restlichen Keller hätten ein "konzertantes Musikprogramm" mit der Stadt erarbeitet, heißt es. Beim "Berch" gebe es 2022 keine Corona-Einschränkungen, sich zu testen, wird aber empfohlen.

E-Scooter, Glasflaschen und Hunde - das ist beim Berg 2022 nicht erlaubt

Dafür gibt es auch eine Teststation am Haupteingang. Am Eröffnungstag sollen die Alarmsirenen um 20 Uhr probe-getestet werden. Auch Taschenkontrollen und "selektive Personendurchsuchungen" will man beibehalten. Hunde (außer Assistenzhunde), Waffen, Glasflaschen und Räder sowie E-Scooter sind verboten.

Unter dem Titel "Safe Space" wird es künftig im Gemeindehaus b11 in der Bayreuther Straße 11 eine offene Anlaufstelle für Frauen und Mädchen geben. Ziel des Projekts sei die "Erhöhung der Sicherheit und des individuellen Sicherheitsgefühls". Erreichbar sei die Bergkirchweih mit den Sonderbussen der Erlanger Stadtwerke ab dem Hugenottenplatz, zu Fuß oder mit dem Fahrrad, so die Stadt.

Parkplätze für die Räder würden wieder nördlich und südlich der Haagstraße (bewacht), südlich des Bärengartens (Spardorfer Straße) und im Kreuzungsbereich Rathsberger/Leo-Hauck-Straße (beide unbewacht) eingerichtet. Autofahrer werden gebeten, die nördliche Innenstadt weitestgehend zu meiden, gegebenenfalls aber alle Sperrmaßnahmen und Halteverbote zu beachten. Weitere Infos gibt es auch auf der Homepage der Stadt.

Erstmeldung vom 18.05.2022, 14.15 Uhr: Grünes Licht für Erlanger Bergkirchweih - das erwartet die Besucher

Die Stadt Erlangen wendet sich am Mittwoch freudig an die Öffentlichkeit und verlautet auf Facebook: "Der Berg ruft wieder! Jetzt kann uns eigentlich nur noch schlechtes Wetter bremsen." Nach dem erfolgreichen Nürnberger Frühlingsfest, keinen weiteren Corona-Verschärfungen und nicht eingetretenen Hindernissen durch den Ukraine-Krieg kann es die 267. Ausgabe der Traditionskirchweih geben. Folgende Keller sind laut Webseite dabei:

Henninger Keller

Entla's Keller

Erich Keller

Steinbach Keller

Helbig Keller

Birkners Keller

Weller Keller

Hartmann Keller

Tucher Keller

Hübners Keller

Niklas Keller

Hofbräu Keller

Goldmann Keller

Altstädter Schießhaus

Auch die Buden und Fahrgeschäfte hat die Stadt veröffentlicht. So soll es das "Europarad" (Riesenrad), Autoscooter sowie "Happy Sailor", "Skydance", "Hangover The Tower" und "Rocket" geben. Kinder können sich auf das "Kinderriesenrad Toy Wheel", "Ballonfahrt", "Fantasy Fly"oder die "Märchen-Kinderschiffschaukel" freuen. Beim Dosenwerfen, "Hau den Lukas" oder Spickern kann die eigene Geschicklichkeit getestet werden. Zum Thema "Ausspielung" stehen sieben Buden bereit. Darunter Schießbuden, "Galle's Plaza" oder "Bauers Blumenladen". Auch zwei Laufgeschäfte soll es mit dem "Glas-Werk" und "Fuzzy's Lachsaloon" geben. Am Donnerstag (9. Juni) soll zudem Familientag sein.

Maß auf Erlanger Bergkirchweih kostet 11 Euro und mehr - diese Verkehrseinschränkungen gibt es

Aufgrund der enorm gestiegenen Kosten in verschiedensten Bereichen sind die Bierpreise in diesem Jahr gestiegen. Eine Maß kostet nun 11 Euro und mehr, wie inFranken.de am Mittwoch (11. Mai 2022) berichtete.

Die Stadt teilt außerdem mit, dass es bereits jetzt und während der Bergkirchweih rund um das Festgelände im nördlichen Stadtgebiet wieder zu mehreren Verkehrsbeschränkungen kommt. So seien hier beispielsweise verschiedene Kurzparkplätze nicht nutzbar, in manchen Straßen jedoch ein Aufparken zulässig. Die entsprechenden Regelungen seien, beziehungsweise würden noch beschildert.

Betroffen sind: Spardorfer Straße, An den Kellern, Rathsberger Straße, Bergstraße, Leo-Hauck-Straße, Essenbacher Straße, Bayreuther Straße, Wöhrstraße, Unterführung Werker, Hauptstraße, Freifläche östlich des Altstädter Schießhauses, Burgbergstraße, Bubenreuther Weg, Baiersdorfer Straße und die Rudelsweiher Straße. Die Umleitungen für erforderliche Straßensperrungen seien weiträumig ausgeschildert. Parkplätze stünden am Großparkplatz Innenstadt in der Parkplatzstraße zur Verfügung. An verschiedenen Stellen erfolge zudem eine entsprechende Wegweisung zum Großparkplatz, so die Stadt Erlangen.