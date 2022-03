Verletzter flüchtet aus Krankenhaus: Gegen 3 Uhr am Sonntagmorgen (6. März 2022) verletzte sich ein betrunkener 39-jähriger Erlanger, als er vor einer Kneipe in der Innenstadt mit einem Glas in der Hand stürzte. Nachdem er vom Rettungsdienst in die Chirurgie Erlangen gebracht worden war, wurde er dort "plötzlich aggressiv" gegenüber dem Klinikpersonal und flüchtete aus der Notaufnahme.

Eine Suche nach dem 39-Jährigen verlief ergebnislos - seine Verletzungen seien jedoch nur oberflächlich gewesen, berichtet die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt. "Während der Flucht verlor der Betrunkene auch noch seinen Haustürschlüssel und sein Smartphone", heißt es vonseiten der Polizei. "Diese Gegenstände werden nun bei der Polizei verwahrt."