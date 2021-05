BRK Erlangen hat bereits 15.000 Corona-Tests durchgeführt: "Am heutigen Mittwoch, den 19.05.2021 wird durch unsere Helferinnen und Helfer im Testzentrum der 15.000 Schnelltest durchgeführt", schreibt das BRK Erlangen in einer Pressemitteilung. "Seit dem 01. März 2021 hatten wir nun 74 Öffnungstage an unseren Standorten in Höchstadt und Erlangen, an denen täglich zwischen 5 und 10 Helferinnen und Helfer im Einsatz", heißt es weiter.

"Mit Stolz können wir als BRK feststellen, dass die Einsatzbereitschaft unserer ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer deutlich über dem benötigten Bedarf liegt. Mit über 90 Einsatzkräften aus allen Gemeinschaften des KV ERH sind wir hervorragend aufgestellt." Die Digitalisierung der Testzentren sei seit drei Wochen vollständig vollzogen, jeder Proband erhalte sein Testergebnis digital per SMS und E-Mail.

Man haben sich für die kommenden Feiertage eine Pfingst-Sonderaktion überlegt: "Wir werden am Pfingstsamstag, Pfingstsonntag und Pfingstmontag jeweils ab 10 Uhr im BRK in Erlangen Schnelltests anbieten. Mit diesem Angebot möchten wir der Bevölkerung einen sicheren Pfingstausflug oder Biergartenbesuch ermöglichen", kündigt das BRK an. Die Anmeldung erfolge unter: www.brk-erlangen.de/schnelltest