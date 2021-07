Erlangen vor 28 Minuten

Fahrrad-Unfall

Zwei Radfahrer kollidieren: 63-Jähriger verletzt - Mädchen fährt trotz blutender Kopfwunde einfach weiter

In Erlangen sind am Dienstagmittag (6. Juli) zwei Radfahrer miteinander kollidiert. Während ein 63-Jähriger leichte Verletzungen am Bein davongetragen hat, ist ein beteiligtes Mädchen trotz blutender Kopfwunde einfach weitergefahren.