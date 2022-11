"Wenn die Stadt mit den vielen Lichterketten und Beleuchtungen im warmen Licht erstrahle, sei ein Rundgang durch Erlangen besonders reizvoll2, wie der Erlanger Tourismus und Marketing Verein e.V. wirbt.

Bei seiner Stadtführung „Winterliches Erlangen – Geschichten und Geschichtliches zur kalten Jahreszeit“ am Sonntag, den 27. November 2022, können Gäste Erlanger Winter- und Weihnachtsbräuche entdecken.

Sie erfahren Wissenswertes über traditionelle Weihnachts- und Christbaummärkte, kulinarische Spezialitäten aus der Region sowie spannende Wintergeschichten zum Erlanger Bier.

Auch einige Kuriositäten werden aufgedeckt, zum Beispiel, warum man in Erlangen nicht an Allerheiligen, sondern am Martinstag die Gräber besucht.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Infos und Preise

Die Führung kostet 8 Euro für Erwachsene, Kinder bis 12 Jahre zahlen 3 Euro.

Treffpunkt der Führung: Sonntag, 27. November 2022 um 15 Uhr am Eingang des Stadtmuseums, Martin-Luther-Platz.

Informationen findet ihr auch im Internet unter www.erlangen.info/stadtfuehrungen/

Vorschaubild: © Erlanger Tourismus und Marketing e.V. , Arne Seebeck