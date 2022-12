Am Donnerstagabend wurde ein 33-Jähriger in der Goethestraße von einer Polizeistreife beanstandet. Am Ende dürfte die drohende Geldbuße das kleinere Problem für den Mann gewesen sein.

Der Mann versuchte im Vorfeld gegen einen ordnungsgemäß geparktes Auto zu urinieren. Das Vorhaben ging gehörig daneben. Bei dem Versuch "besudelte" sich der 33-Jährige selbst.

Der Mann stand merklich unter Alkoholeinfluss. Ein Promillewert liegt nicht vor. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen "Wildpinkels" wurde bereits eingeleitet. Der Mann muss mit einer Geldbuße rechnen.

