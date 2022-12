Erlangen vor 15 Minuten

Ladendiebstahl

Immer mehr aggressive Ladendiebe in Erlanger Innenstadt – Spezialisierung auf hochwertige Produkte

In Erlangen kam es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Ladendiebstählen, oft durch Wiederholungstäter. Auch am vergangenen Montag schlugen Ladendiebe wieder zu.