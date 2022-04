Nach zwei Jahren Pandemie-Zwangspause sei Erlangen durstig. "Durstig nach Begegnung, durstig nach Live-Musik, durstig nach Beisammensein und natürlich durstig nach Frankenwein", wie das City-Management Erlangen e.V. berichtet. Das Weinfest auf dem Schlossplatz findet wieder statt.

Vom 25. – 29. Mai 2022 heiße es auf dem 6. Erlanger Weinfest wieder: "Frankenweingenuß pur! Traditionell warten großartige Frankenweine, kulinarische Köstlichkeiten und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm auf die zahlreichen Gäste."

An den fünf Festtagen im Mai würden die vier fränkischen Weinbaubetriebe Schmitt (Bergtheim), Behringer (Abtswind), Ruppert (Hammelburg) und NEU Ebert (Kammerforst) rund 40 ausgewählte Weine aktueller Jahrgänge ausschenken. Auch für die Freunde kulinarischer Genüsse sei vor barocker Kulisse des markgräflichen Schlosses gesorgt: "Von Fisch bis Flammkuchen werden perfekt zum Frankenwein passende Köstlichkeiten angeboten", heißt es.

"Von der Weinfestbühne erklingen am Christi Himmelfahrt Wochenende wieder bunt gemischte Klänge quer durch alle Genres. Ein Highlight ist sicherlich der Auftritt von MerQury am Fr, 27.05.2022 um 19.00 Uhr. Die international erfolgreiche Queen-Tribute-Formation aus Dresden erweckt die legendären Songs der Kultband zu neuen Leben. Der Frontmann Jody beeindruckt dabei stilistisch und stimmlich so sehr, dass man sich die Augen reiben muss ob Freddie nicht doch wahrhaftig auf der Bühne steht: Gänsehaut garantiert!", wirbt das City-Management.

Homepage: http://weinfest-erlangen.de/

Programmüberblick

Mittwoch, 25. Mai 2022 von 16.00 bis 22.00 Uhr:

ab 18.00 Uhr Die Rossinis - Romantisch, fetzig, hautnah - Die Rossinis sorgen mit einer Mischung aus italiano, latino, Rock'n’Roll und 50er Jahre Musik immer für ausgelassene Weinseligkeit.

18.30 Uhr Feierliche Eröffnung mit dem Erlanger Oberbürgermeister Dr. Florian Janik und der fränkischen Weinkönigin Carolin Meyer.

Donnerstag, 26. Mai 2022 von 11.00 bis 22.00 Uhr:

ab 13.00 Uhr Play again sam light - Zwei Gitarren, zwei Stimmen – von Bob Marley bis zu den Black Eyed Peas von U2 bis Taio Cruz nehmen uns die beiden mit auf eine musikalische Reise, die einfach nur Spaß macht. Mit ihren Arrangements geben sie den Songs ein neues „Outfit“, ohne sie zu entstellen oder den Wiedererkennungswert zu schmälern. Gute Laune gepaart mit handgemachter Musik!

ab 18.00 Uhr The Jets - Hervorragender Sologesang, mehrstimmiger Chorgesang, zusammen mit einem abwechslungsreichen Oldies-Programm – so fing es vor über 50 Jahren an und so geht es auch in aktueller Besetzung weiter. Die Legende „The Jets“ lebt.

Freitag, 27. Mai 2022 von 11.00 bis 22.00 Uhr:

ab 14.00 Uhr Melly & Clyde spielen die Songs von Soul-Diven wie Celine Dion und Tina Turner, deutsche Popmusik von Marc Forster bis Grönemeyer sowie Aktuelles von Meghan Trainor und The Boss Hoss. Unterstützt vom Percussionisten Herbie Siedler hat sich so eine Formation gefunden, die äußerst vielseitig bekannte Hits interpretiert. Partylaune pur und ganz nah am Publikum verspricht das Trio.

ab 19.00 Uhr MerQury - The Show Will Go On! Die Queentribute Band aus Dresden ist eine der wenigen Gruppen, die mittlerweile weltweit vor begeistertem Publikum auftreten. Viele Touren führten sie durch Europa und Nordamerika. Die fünf Vollblutmusiker überzeugen selbst eingeschworene Queenfans mit einer gelungenen Kombination aus brillantem Sound und unvergesslicher Show.

Samstag, 28. Mai 2022 von 11.00 bis 23.00 Uhr:

ab 14.00 Uhr Rotti & Kah - von knallenden Rockklassikern über 90er Hymnen bis hin zu den meisten Hits aus dem Radio ... dazu braucht es beim Erlanger Duo nur eine Gitarre und zwei perfekt aufeinander abgestimmte Stimmen.

ab 19.00 Uhr Flat Out – die vierköpfige Partyband aus München spielt Tanzmusik mit Charme. Der Sound vergangener Rockjahrzehnte ist nicht zu überhören.

Sonntag, 29. Mai 2022 von 11.00 bis 21.30 Uhr:

ab 12.30 Uhr Dörty & Härry - Das sind George und Harry, zwei Akustikgitarren, zwei authentische und fesselnde Stimmen, eine witzige Präsentation und starke Songauswahl. Geboten werden Pop-, Soul- und Rock-Klassiker, darunter Bruce Springsteen, Bryan Adams, Thin Lizzy, Cat Stevens, Elvis Presley, Peter Maffay u.v.m.

13.30 Uhr Kinderlaufradrennen im Rahmen der Ride Tour Erlangen mit anschließender Urkundenübergabe auf der Weinfestbühne (Details: www.erlangen.info/ride-tour/)

ab 17.30 Uhr FranKinelli – die erfahrenen Musiker nehmen uns mit auf eine musikalische Reise in die 50er bis 2000er Jahre mit Abstechern in lateinamerikanische Rhythmen; vom Schlager, über Evergreens, Oldies, Rock`n Roll, Rock & Popclassics bis James Brown und feinen Instrumentals.