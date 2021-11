Erlangen vor 1 Stunde

Einbruch

Unbekannte brechen in Doppelhaus ein und stehlen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro

Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch in ein Wohnhaus in Erlangen ein. Die Diebe verschafften sich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zum Anwesen. Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen.