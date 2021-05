Feiernde Menschenmassen bereiten Erlanger Kellerwirt Sorgen - Polizei schreitet ein: In Erlangen liegt die Inzidenz konstant unter 50, seit vergangenem Donnerstag (27. Mai 2021) sogar unter 35. Zusammen mit den steigenden Temperaturen lockt das die Menschen vermehrt nach draußen. Die Außengastronomie darf ohne Testpflicht öffnen.

Am Freitagabend (28. Mai 2021) erhielt die Polizei einen Hilferuf. Zwei Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt machten sich daraufhin auf den Weg zum Entla's Keller am Berg in Erlangen, erklärt Janine Mendel, Sprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken, inFranken.de.

Über 400 Feiernde: Erlanger Wirt fürchtet Missachtung der Sperrstunde

Der Wirt des Kellers befürchtete, dass seine etwa 400-500 Gäste die Sperrstunde um 22 Uhr nicht einhalten wollten, so die Sprecherin. Die Gäste seien "vollkommen friedlich" gewesen, heißt es von Mendel. Nachdem die Beamten angerückt waren und auf die Sperrstunde hingewiesen hätten, hätten die Gäste "rechtzeitig, friedlich und geordnet" die Lokalität verlassen.

Dabei habe es auch keine Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten gegeben, so Mendel. Dies sei außerdem der einzige Vorfall seiner Art gewesen, der dem Polizeipräsidium Mittelfranken bekannt wurde.

