Am Freitag (01.10.2021) zur Tageszeit kam es im Stadtzentrum Erlangen zu insgesamt drei Fahrraddiebstählen. Die bislang unbekannten Diebe hatten es dabei auf exklusive Räder bzw. Pedelecs abgesehen.

Betroffen waren laut Polizeiinspektion Erlangen-Stadt öffentliche Fahrradabstellplätze in Kliniknähe. Konkret befinden sich die Tatorte im Ulmenweg, in der Krankenhausstraße sowie in der Loschgestraße.

Diebe ließen sich auch durch Fahrradschlösser nicht abschrecken

Die Eigentümer hatten ihre Räder jeweils mit hochwertigen Faltschlössern gegen Wegnahme gesichert. Dies schreckte die Diebe allerdings nicht ab. Die Räder wurden mitsamt der Schlösser gestohlen.

Erbeutet wurden ein teures Mixed-Rad und zwei Pedelecs. Der Gesamtentwendungsschaden beläuft sich auf rund 14.000 Euro.

Die Fachdienststelle für Fahrraddiebstahl bei der Erlanger Polizei wurde mit den Fällen betraut und Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls eingeleitet.

Schon mehrere Vorfälle seit Frühjahr - Polizei sucht Zeugen

Bereits seit Frühjahr 2021 kommt es im Bereich der Krankenhäuser im Stadtzentrum wiederholt zu Fahrraddiebstählen. Das Muster ist ähnlich. Die Diebe haben es auf hochpreisige Fahrräder und E-Räder abgesehen. Die Fahrräder werden dabei immer mitsamt der Sicherungsvorkehrungen gestohlen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass für den Abtransport entsprechende Fahrzeuge - Kombi oder größer - zum Einsatz kommen.



Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizeiinspektion Erlangen unter der Telefonnummer 09131/760-114 entgegen.

