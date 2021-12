In einem Parkhaus in Erlangen sind am Mittwochabend (29. Dezember 2021) mehrere Schüsse abgefeuert worden. Daraufhin rückte die Polizei aus und entdeckte eine Gruppe "heranwachsender Männer".

Ein Zeuge beobachtete gegen 22 Uhr drei Männer auf dem obersten Parkdeck und rief die Polizei, als die Männer zehn bis zwölf Mal in die Luft feuerten. Die Polizei fahndete nach den Männern und kontrollierte diese. Dabei kamen eine Schreckschusspistole und Knallpatronen zum Vorschein. Da keiner der jungen Männer über einen entsprechenden Waffenschein verfügt, stellten die Beamten die Waffe samt Munition sicher.

Aus dem Polizeibericht geht hervor, dass alle Heranwachsenden unter Alkoholeinfluss standen. Gegen die drei Männer wurde nun ein Ermittlungsverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet. Weiterhin prüft die Polizei, ob die Männer auch für Schussabgaben Anfang Dezember im Bereich des sogenannten Wildschweingeheges im Buckenhofer Forst verantwortlich sind.