Greenpeace Erlangen lädt am Samstag, den 12. Februar zwischen 12 und 16 Uhr zum Klimaschaufenster in der Altstadtmarktpassage, Hauptstr. 55 ein. Erlanger Bürger*innen und vor allem Kund*innen der umliegenden Geschäfte können dort ihre Einkaufsverpackungen spenden, die dann vor Ort für eine Kunstaktion verwendet werden, erklärt Greenpeace Erlangen.

Verpackungsmüll findet sich inzwischen überall. Ob am Strand, in unseren Ozeanen, in öffentlichen Parks oder in Erholungsgebieten und Wäldern. Einwegtüten, Plastikflaschen, Takeaway-Geschirr und Verpackungsfolien sind die Produkte, die unsere Meere bereits heute am häufigsten verschmutzen. Sie machen fast die Hälfte des von Menschen verursachten Abfalls aus.

Deutschland ist mit rund 20 Millionen Tonnen Verpackungsmüll jährlich trauriger Spitzenreiter. Ein großer Teil davon landet nicht im Recycling, sondern im Meer.

Greenpeace fordert deshalb von der Bundesregierung, Mehrwegverpackungen und unverpacktes Einkaufen flächendeckend als Standard einzuführen – kein bloßes Zusatzangebot.

„Der beste Müll ist derjenige, der gar nicht erst entsteht“, sagt Christine Mertelmeier von Greenpeace Erlangen. „Doch für bereits angefallenen Verpackungsmüll ist die beste Lösung, ihn im eigenen Land zu recyceln, oder Schönes und Nützliches daraus zu machen“.

Die aktuelle Ausstellung im Klimaschaufenster - eine Kooperation mehrerer Erlanger Organisationen - zeigt den Verbraucher:innen viele Möglichkeiten auf, Müll aller Art zu vermeiden – nicht nur Plastik. Eintritt frei.