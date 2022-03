Erlangen vor 33 Minuten

Nächtliche Kletteraktion endet tödlich

Tragischer Unfall in Erlangen: 22-Jährige stirbt nach Sturz von Uni-Gebäude

In Erlangen hat sich in der Nacht zum Sonntag ein tragischer Unfall in der Innenstadt ereignet. Eine 22-Jährige starb bei einem Kletterversuch auf ein leerstehendes Uni-Gebäude an der Henkestraße.