Erlangen/Nürnberg: Riesige Schlangen vor Ticketautomaten am Montag (4. April 2022)

Studierende stürmen Bahnhöfe: Semesterticket plötzlich zum Spottpreis verfügbar

stürmen Bahnhöfe: "Fehler lag nicht bei uns": VGN mit Erklärung zu "Rabatt" von über 200 Euro

zu "Rabatt" von über 200 Euro Haben die Tickets jetzt Gültigkeit?

In Erlangen und Nürnberg ist es an mehreren Bahnhöfen am Montagnachmittag (4. April 2022) zu riesigen Schlangen gekommen. Studierende stürmten mehreren Berichten von Augenzeugen zufolge massenhaft die Ticketautomaten, weil das Semesterticket plötzlich nur noch 2,07 Euro kostete. Normalerweise liegt der Preis für die Zusatzkarte, die Fahrten rund um die Uhr im gesamten VGN-Gebiet ermöglicht, bei 207 Euro für sechs Monate. Dieser "Rabatt" hatte sich schnell herumgesprochen und wurde sogar online beworben. Dabei handelte es sich um einen technischen Fehler, wie ein VGN-Sprecher gegenüber inFranken.de erklärt. Die Störung sei mittlerweile behoben.

"Massenhaft Leute an Ticketautomaten" - Chaos in Erlangen wegen "Billig"-Ticket für Studenten

"Ich war um fünf vor sieben am Großparkplatz, um meinen Bruder zum Zug zu bringen", erzählt ein Erlanger inFranken.de-Leser. "Ich hab es schon von der Unterführung aus gesehen, dass massenhaft Leute an den Ticketautomaten standen, mindestens 25 Personen an jedem Automaten", erzählt er. "Mein Bruder hat sich dann telefonisch gemeldet und erzählt, dass alle Studenten offenbar ein billiges Semesterticket kaufen wollen. Er hätte dann fast seine Bahn verpasst und hat seine Fahrkarte gerade noch online gekauft. In der Paul-Gossen-Straße soll es auch nicht besser gewesen sein."

"Am gestrigen Montagnachmittag bis Abend erfolgte eine folgenschwere Panne an den Fahrkartenautomaten", teilt die Studierendenvertretung der Uni Erlangen (Stuve) mit. Für "lediglich 2,07 Euro" hätten Studierende das Zusatzticket erwerben können, mit "welchem sie 24/7 für sechs Monate fahren dürfen". Sie habe die Nachricht von einer Mitbewohnerin erfahren und hielt es für einen Aprilscherz, "doch es entpuppte sich sehr schnell als Wahrheit, als eine Kommilitonin das Ticket wirklich gekauft hatte", wird auch eine Studentin zitiert.

"Der Fehler lag nicht bei uns, sondern im Vertriebssystem der DB", erklärt ein VGN-Sprecher gegenüber inFranken.de. "Die VAG-Automaten waren nicht betroffen, ebenso wenig wie unser Online-Angebot", sagt er. "Wir haben von dem Problem am späten Nachmittag erfahren, die DB war dann durch die langen Schlangen auch informiert." Auch über die Rabatt-Plattform "Mydealz" sei das vermeintliche Billig-Ticket angepriesen worden, so der VGN-Sprecher.

VGN äußert sich zu Automatenpanne - bleiben die Tickets gültig?

Wie es nun weitergehe, müsse nun "intern abgeklärt werden", erklärt er. Am Dienstagmittag gebe es "Krisengespräch" mit allen Beteiligten. Dann soll laut VGN auch feststehen, "wie viele dieser Tickets verkauft wurden, sprich wie hoch der entstandene Schaden letztlich ist". Eine Entscheidung darüber, wie man weiter verfahren wolle und ob die Tickets gültig blieben, sei "erst möglich, wenn man das Ausmaß des Ganzen kennt".

"Wir vom Arbeitskreis Semesterticket Erlangen-Nürnberg der Hochschulen FAU, TH Nürnberg, Evangelische Hochschule Nürnberg und Hochschule für Musik Nürnberg treten nun in Gespräche mit dem VGN, um eine möglichst kulante Rückabwicklung des Tickets vorzunehmen", heißt es von verschiedenen Studierendenvertretungen der Region. "Es besteht keine Schuld auf der Seite der Studierenden, also dürfen sie nicht die Leidtragenden sein. Die Rückabwicklung muss möglichst online und unbürokratisch möglich sein", wird Daniel Firmbach, Mitglied des Studierendenparlaments der TH Nürnberg zitiert.

Der Vorschlag:eEine Verrechnung mit dem 9-Euro-"Entlastungsticket" der Ampel. Das Basisticket, das Studierende mit ihrem Beitrag zum Studierendenwerk automatisch zahlen, solle als 3-Euro-Ticket anerkannt werden, das Zusatzticket als 6€-Ticket, fordern die Studierendenvertretungen aus Erlangen und Nürnberg. "Dabei soll es möglichst zu einer direkten Rückerstattung beziehungsweise zu der Möglichkeit der Anrechnung auf das Zusatzticket geben, welches dann für sechs Monate für 93 Euro erwerbbar wäre", heißt es.

