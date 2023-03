Erlangen-Tennenlohe: Stadt trauert um früheren Bürgermeister Adolf Most

Der frühere Bürgermeister von Tennenlohe und ehemalige Stadtrat Adolf Most ist vor wenigen Tagen im Alter von 97 Jahren verstorben. Oberbürgermeister Florian Janik kondolierte der Familie im Namen der Stadt.

Most war von 1956 bis zur bayerischen Gemeindegebietsreform 1972 Bürgermeister von Tennenlohe. In diese Zeit fielen der sprunghafte Bevölkerungszuwachs im Ortsteil, die Ausweisung weiträumiger Wohn- und Gewerbegebiete sowie die Fertigstellung der nötigen Infrastruktur (Schule, Kanal-, Wasser-, Straßennetz).

„Der Verstorbene hat das gesellschaftliche und politische Leben ‚seiner Gemeinde‘ über Jahrzehnte hinweg maßgeblich geprägt und dabei mit großem Erfolg eine Vielzahl von wichtigen Akzenten gesetzt die weit über den Tag hinaus bis in die Gegenwart fortwirken und sich dadurch über alle Parteigrenzen hinweg großes Ansehen erworben“, sagte OB Janik.

Bis 1978 war Most für eine Amtsperiode ehrenamtlicher SPD-Stadtrat, außerdem war er Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Tennenlohe. Für seine Verdienste um das Gemeinwesen erhielt der bis zu seiner Pensionierung 1980 in Neunhof als Konrektor tätige Pädagoge die Medaille auf dem Gebiet der kommunalen Selbstverwaltung in Bronze verliehen.