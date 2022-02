Großeinsatz beim Erlanger Hauptbahnhof: Am Samstagabend kam es in der westlichen Stadtmauerstraße in Erlangen in Mittelfranken zu einer Schlägerei unter einer größeren Gruppe von Jugendlichen.

Mehrere Personen wurden verletzt, schließlich musste auch der nahe Bahnhofsvorplatz geräumt werden.

Streit eskaliert, Jugendlicher verletzt Polizisten

Der Streit, der gegen 21.40 eskaliert war, rief mehrere Streifenwagen der Polizei auf den Plan. Auf dem Weg zum Ort des Geschehens wurde einem Streifenwagen der Weg von einer 41-jährigen Frau versperrt. Ein Beamter in Zivil gab sich zu erkennen und forderte die Frau auf, den Wagen durchzulassen. Daraufhin wurde der Beamte von mehreren Jugendlichen umringt und vom 16-jährigen Sohn der Frau angegriffen. Der Jugendliche war stark alkoholisiert und schlug dem Polizisten ins Gesicht.

Im Lauf des Einsatzes sammelten sich auf dem nahen Bahnhofsvorplatz rund 50 Jugendliche. Der Platz wurde geräumt, um weiteren Auseinandersetzungen vorzubeugen. Der Streit in der westlichen Stadtmauerstraße hatte auch einen verletzten 15-Jährigen zur Folge, der stark am Auge blutete. Die Ermittlungen der Polizei gestalteten sich laut Angaben der Beamten jedoch als schwierig, da sowohl der verletzte Jugendliche als auch die anwesenden Personen wenige auskunftsfreudig waren.

Gegen den 16-jährigen Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Weiterhin werden Ermittlungen zur handgreiflichen Auseinandersetzung unter den Jugendlichen geführt. Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Telefonnummer 09131/760-115 entgegen.

Vorschaubild: © Dan Burton/unsplash.com (Symbolbild)