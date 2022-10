Eine Unstimmigkeit im Straßenverkehr zwischen zwei Fahrzeugfahrern endete auf der Autobahn A 73 am Sonntagnachmittag (16. Oktober 2022) darin, dass einer der Männer eine Schusswaffe zog und den andern mit ihr bedrohte.

Laut des Berichts der Verkehrspolizeiinspektion Erlangen, fuhr ein 33-jähriger Fürther kurz nach 13:30 Uhr am Sonntag mit seinem Kleintransporter an der Anschlussstelle Fürth-Ronhof auf die Autobahn A 73 in Richtung Erlangen auf. Nach seinen Angaben wollte ihn der Fahrer eines Pkw nicht auffahren lassen und blieb auf gleicher Höhe mit ihm. Der 33-Jährige hätte darauf seine Geschwindigkeit verlangsamt und sich hinter dem Pkw eingefädelt.

Pkw-Fahrer greift unerwartet nach einer Schusswaffe - Polizei kann ihn stoppen

Im Anschluss scherte er aus, um diesen zu überholen. Als er sich auf gleicher Höhe befand, sah er, dass der andere Fahrer mit einer schwarzen Pistole hantierte und diese auf ihn richtete. Über den Notruf verständigte der 33-Jährige die Polizei. Der Fahrer mit der Pistole beschleunigte dann deutlich seinen Pkw und fuhr mit höherer Geschwindigkeit weiter. Auf der Höhe Forchheim konnte er dann von der Polizei angehalten und kontrolliert werden.

Im Fahrzeug des 46-jährigen aus Nürnberg konnten zwei geladene PTB-Waffen, ein Pfefferspray und ein als Taschenlampe getarntes Messer griffbereit gefunden werden. Für die PTB-Waffen war er im Besitz eines kleinen Waffenscheines. Alle Waffen des Mannes wurden von der Polizei sichergestellt und gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Über die Stadt Nürnberg wird außerdem der Waffenschein auf seine Echtheit und die Möglichkeit ihn zu entziehen überprüft. Ebenso droht dem 46-Jährigen ein Entzug seiner Fahrerlaubnis.