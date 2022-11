Erlangen vor 21 Minuten

"Rundgang durch die Zeit"

"Selbstbewusst und Klug - Frauengeschichte(n) in Erlangen": Stadtführung zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen findet am Freitag statt

Am Freitag, 25. November 2022, findet in Erlangen die Stadtführung "Selbstbewusst und Klug - Frauengeschichte(n) in Erlangen" zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen statt.