Wie die Stadt Erlangen berichtet, fördere sie weiterhin "massiv" den Ausbau der Kindertageseinrichtungen. Dazu hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag zwei weitreichende Beschlüsse gefasst, um die Zahl der Betreuungsplätze weiter zu erhöhen.

Die Montessori-Pädagogik Erlangen e. V. erhält für den Neubau eines Kinderhauses einen Zuschuss für Bau und Ausstattung von insgesamt über 5 Millionen Euro.

In der neuen Einrichtung, die in unmittelbarer Anbindung an die Montessori-Schule entsteht und damit auch eine vernetzte Bildungsarbeit ermöglicht, entstehen 111 neue Betreuungsplätze in drei Krippengruppen, zwei Kindergartengruppen sowie einem Kinderhort mit insgesamt neun Integrativplätzen.

Im zweiten Beschluss hat der Stadtrat zudem weitere 124 Betreuungsplätze im ERBA Haus für Kinder (Kinderkrippe, Kindergarten und Kinderhort) als bedarfsnotwendig anerkannt. Damit wird die Versorgung des Stadtteils Anger im Grundschulsprengel der Pestalozzi-Grundschule erheblich verbessert.

Das ERBA-Haus für Kinder, das um 1900 gebaut wurde und bis 1982 durch An- und Ausbauten immer wieder erweitert wurde, ist stark sanierungsbedürftig. Mit der aktuellen Erweiterung soll das Gebäude vollständig saniert werden mit dem Ziel, die seit Jahren bestehenden baulichen Mängel zu beseitigen und das Raumprogramm zu optimieren.

Kostenschätzungen sind derzeit nur sehr ungenau möglich und liegen zwischen sechs und zwölf Millionen Euro. Die Verwaltung ist beauftragt, die weiteren Planungsschritte zu veranlassen und die erforderlichen Finanzmittel für den Haushalt 2024 anzumelden.