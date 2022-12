In Erlangen stehen seit Mittwoch (14. Dezember 2022) neben dem "Erlangen like on Ice" zwei neue Eisflächen zum Schlittschuhlaufen bereit.

Wie die Stadt Erlangen mitteilte, befinden sich die Flächen an der Theodor-Heuss-Anlage in Erlangen Süd sowie an der Langen Zeile im Stadtteil Sieglitzhof.

"Schnappt euch eure Schlittschuhe": Stadt Erlangen eröffnet neue Eisflächen

"Schnappt euch eure Schlittschuhe, die Kolleg*innen vom Stadtgrün und Sportamt haben eine Überraschung für euch: An der Theodor- Heuss Anlage und an der Langen Zeile warten zwei Eisflächen auf eure Eislaufkünste und natürlich auch –Versuche", heißt es vonseiten der Stadt in einer öffentlichen Mitteilung. "Wir wünschen viel Spaß beim Schlittern!"

Im Gegensatz zu der allseits beliebten Schlittschuhfläche auf dem Marktplatz, die dieses Jahr aus Kunststoff besteht und deshalb unter dem Namen "Erlangen like on Ice" läuft, bieten diese beiden Schlittschuhbahnen laut Sebastian Müller von der Stadt Erlangen echtes Eis. Die Asphaltflächen werden demnach normalerweise vor allem für Ballspiele jeglicher Art genutzt. In den nächsten Wochen sollen sie nun aber zum Schlittschuhlaufen dienen.

Die Stadt Erlangen weist in ihrem Beitrag jedoch nicht nur auf die beiden neuen Flächen für Freunde des Schlittschuhlaufens hin, sondern abschließend auch auf die Gefahren bei der Ausübung dieses Hobbys: "Aber Achtung! Die Eisschicht auf natürlichen Gewässern (zum Beispiel Seen) ist noch zu dünn und darf nicht betreten werden."

