Zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadtverwaltung war Bürgermeister Jörg Volleth vor wenigen Tagen zu Gast in Bad Tölz. Dort hat Special Olympics Bayern e. V. (SOBY) – die Sportorganisation für Menschen mit geistiger Behinderung in Bayern – der Stadt Erlangen im Rahmen der Winterspiele offiziell eine Flagge für die Special Olympics 2025 übergeben. Das berichtet die Stadt Erlangen in einer Pressemitteilung. Die Landesspiele finden in zwei Jahren in der Hugenottenstadt statt.

Erlangen überzeugte das Präsidium von SOBY mit seiner Bewerbung, die insbesondere die Sportstätten rund um das neu entstehende Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) vorsieht. „Gemäß unserem Stadtmotto ‚Offen aus Tradition‘ bieten wir in Erlangen bereits ein vielfältiges und buntes Sportangebot an. Dieses wollen wir in Zukunft gerne noch inklusiver gestalten und hierfür wichtige Signale setzen.

Daher ist es für uns eine besondere Ehre, dass die Special Olympics Landesspiele Bayern 2025 in Erlangen stattfinden werden und wir freuen uns auf die Begegnungen mit den Athletinnen und Athleten und auf fröhliche Sommerspiele in unserer Stadt“, sagte Bürgermeister Jörg Volleth.

Bei den SOBY-Landesspielen 2025 werden bis zu 1.500 Sportlerinnen und Sportler mit und ohne geistige Behinderung sowie deren Delegationen in Erlangen erwartet. Wettbewerbe finden in voraussichtlich 20 Sportarten statt. Das Rahmenprogramm mit Eröffnungs- und Abschlussfeier sowie der Athleten- und Helferdisko rundet das Programm ab. Insgesamt 750 Helferinnen und Helfer werden im Einsatz sein und zum Gelingen beitragen. Die rund 2.500 Gesamtteilnehmerinnen und -teilnehmer erwartet eine bunte, fröhliche und inklusive Veranstaltung, die die verbindende Kraft des Sports sicht- und erlebbar macht.