Erlangen vor 25 Minuten

Polizeieinsatz

Seifenblasen und Süßigkeiten geklaut: Buben dringen in Schule ein

Ein 13- und ein 14-Jähriger sind in Erlangen am Samstagabend (6.11.2021) in eine Schule eingedrungen. Die beiden erbeuteten Süßigkeiten und Seifenblasen.